La Polizia Locale del Comune di Cervia in collaborazione con la Biblioteca Comunale ha elaborato il progetto “Con i giovani per la Legalità” per la realizzazione di attività nelle scuole sul tema dei giovani e la legalità e incontri pubblici con testimonianze.

L’obiettivo è di informare e sensibilizzare i cittadini cervesi, in particolare, i giovani, sulle tematiche della legalità, della giustizia, della democrazia, in particolare nella lotta contro ogni forma di mafia e corruzione.

Il progetto è indirizzato agli Istituti scolastici di Cervia e ha avuto l’adesione l’Associazione Libera.

La Regione Emilia-Romagnache fissa i criteri e le modalità riguardanti la concessione di contributi per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, alla corruzione, alla promozione della cittadinanza responsabile e al contrasto al crimine organizzato e mafioso ha assegnato al comune di Cervia per la sua realizzazione un contributo di € 6.000,00 .

La spesa complessiva è di € 12.000,00 e gli altri €. 6.000,00 sono finanziati da risorse proprie del Comune.

Il responsabile e referente del Progetto è il Vice Comandante della Polizia Locale di Cervia Dott. Roberto Giunchi.