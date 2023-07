Grazie al sostegno della Protezione Civile R.C. Mistral e al Presidente Daniele Rotatori che hanno donato generi alimentari quali pasta condimento biscotti, confetture, nonché prodotti per l’igiene personale si è unita anche la Coop Alleanza 3.0 che ha messo a disposizione 1500€ di buoni spendibili per generi di prima necessità quali pasta, condimenti, carta igienica prodotti per la persona, l’HUB del Comitato Cittadino di Fornace Zarattini ha potuto continuare la sua distribuzione di questi generi alla popolazione colpita dall’alluvione del 18 Maggio.

L’HUB è sempre in via Manzone 10 a Fornace Zarattini e gli orari sono: Lunedì dalle 20:00 alle 21:00 e il Giovedì dalle 20:00 alle 21:00.

Inoltre grazie al Lions Dante Alighieri che hanno donato una lavatrice al Comitato, esso l’ha messa a disposizione per le persone colpite dall’alluvione, sempre in via Manzone numero 10