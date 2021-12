Dopo il grande successo di due anni fa, torna l’iniziativa benefica dei giallorossi legata alla vendita dei panettoni marchiati Ravenna FC. Il beneficiario di questa stagione è la campagna “Due occhi per chi non vede” una raccolta fondi organizzata dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa per potere donare un cane guida ad un non vedente.

Un cane guida è un vero e proprio angelo custode a quattro zampe, un compagno imprescindibile per un non vedente costretto suo malgrado ad affrontare un mondo fatto di certo non a sua misura. Il cane guida è un cane speciale, che ha superato una serie di test, un preciso addestramento e che ha delle doti che gli permetteranno di potere essere la guida per la vita per il non vedente. Un percorso irto di ostacoli e molto costoso, che Lions Club dal 1959 organizza attraverso un proprio centro di addestramento.

Si tratta di una iniziativa che ha riscosso grande successo, non solo tra i calciatori della prima squadra, impegnati attivamente nell’impacchettamento dei panettoni, ma anche dai ragazzi della RFC Academy che si sono proposti per potere dare a loro volta il proprio contributo nel confezionamento.

I panettoni saranno messi in vendita al prezzo simbolico di 5 euro e tutto il ricavato andrà in beneficenza per questa importante iniziativa.

Si potranno trovare a partire da domani, oltre che alla segreteria dello stadio anche presso i tanti partner giallorossi che hanno aderito: Timida (viale della Lirica), Sports Store (Viale Allende), Rosticceria Burro e Salvia (Via Lago di Como), Ristorante Cristallo (Viale dei navigatori – Punta Marina), Ristorante Molinetto (Via Sinistra Canale Molinetto), Ristorante Ca di Claudio (Via Lumiera – Camerlona), Ristorante Acqua e Vino (Via Reale – Camerlona), Supporter Store (Via di Roma).