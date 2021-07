Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera, presentata dal sindaco Michele de Pascale, sul conferimento della cittadinanza onoraria a Judith Herrin, archeologa e accademica inglese, autrice del volume, pubblicato nel 2020, “Ravenna: capital of Empire, crucible of Europe”. Il sindaco ha sottolineato, presentando il suo curriculum, la caratura culturale della studiosa e il suo legame con Ravenna che l’ha condotta a scrivere l’importantissima pubblicazione, edita nel 2020. I contatti con l’archeologa e l’idea di proporne la cittadinanza onoraria risalgono a più di un anno fa, ma la pandemia ha dilazionato i tempi. È intervenuto nel dibattito Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso il proprio voto favorevole perché Judith Herrin ha dimostrato, con la sua opera la qualità del suo lavoro divulgativo che merita la cittadinanza onoraria di Ravenna.