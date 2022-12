Anche quest’anno la Chiesa di San Francesco a Cotignola ospita l‘Anteprima del Concerto di Natale organizzato dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dall’Amministrazione Comunale.

L’attesa serata avrà luogo lunedì 12 dicembre – alle ore 21 – con la Young Musicians European Orchestra, che arriverà direttamente dalla Terra Santa dove due giorni prima eseguirà il tradizionale Concerto di Natale a Betlemme

Il programma, aperto dall’Ave Verum di Mozart, sarà poi interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, del quale saranno eseguite alcune pagine rare, come il concerto per violoncello e orchestra in re minore e il concerto per 2 violoncelli e orchestra in sol minore, abbinate a brani molto conosciuti come il Concerto per 4 violini e orchestra e il famoso concerto “l’Inverno” dal ciclo “Le Stagioni”.

Per quest’ultimo brano il solista sarà un giovane violinista ucraino, Orest Smovzh, che era balzato all’attenzione della stampa italiana quando, a causa della guerra, non poté all’ultimo momento venire in Italia per eseguire una serie di concerti con l’Orchestra del Maestro Paolo Olmi.

La serata, oltre a Orest e al giovane direttore d’Orchestra Giulio Arnofi, vedrà la partecipazione di numerosi solisti: i violinisti Paolo Tagliamento, Lodovico Parravicini e Federica Tranzillo e i violoncellisti Marco Mauro Moruzzi e Raffaella Cardaropoli.

l’Iniziativa è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Cotignola e CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica.

Ingresso a offerta libera a favore della Chiesa di San Francesco