Sono partiti mercoledì 15 aprile i lavori di restauro alla Tomba di Dante in vista delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del Sommo Poeta. La partenza del cantiere è stata possibile per le dimensioni ridotte dagli spazi, nel quale è stato considerato possibile lavorare mantenendo tutte le distanze e le misure di sicurezza. Ad assistere all’allestimento dell’impalcatura che da oggi fino alla fine di agosto abbraccerà la Tomba di Dante è arrivato anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha voluto ringraziare personalmente la ditta che si occuperà del restauro e i suoi lavoratori.