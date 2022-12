Focaccia Group di Cervia – azienda leader nel comparto degli allestimenti per veicoli accessibili – è tra i nuovi sponsor del Riviera Basket Rimini Wheelchair, squadra di pallacanestro in carrozzina che dal 2017 milita nel campionato nazionale di serie B.

“È stato quasi naturale, per noi, sostenere una squadra che, nella realtà dei fatti, è non solo un progetto sportivo, ma rappresenta anche una sfida – sottolinea Riccardo Focaccia, direttore generale del Gruppo -: quella di favorire la pratica del basket in carrozzina, nella provincia di Rimini e nella Romagna, e arrivare, tramite questo sport, a ristabilire nella vita dello sportivo il ritorno alla normalità, il reinserimento nella società e una maggiore sicurezza nel mondo del lavoro”.

Un obiettivo che, in effetti, ha molti punti in comune con l’attività di Focaccia Group di Cervia, nata oltre 60 anni fa e diventata, oggi, punto di riferimento nel comparto degli allestimenti per veicoli accessibili, auto delle Forze dell’Ordine e veicoli speciali. “La nostra finalità – osserva Focaccia – è quella di migliorare e rendere più accessibile la vita delle persone realizzando prodotti e componenti d’avanguardia che superino i limiti strutturali delle automobili, regalando una sicurezza alla guida che contribuisce al miglioramento della propria quotidianità”.

“Il nostro – spiegano dal Riviera Basket Rimini Wheelchair – è un impegno che abbiamo preso con chi non si arrende, chi crede in noi, chi insieme a noi guarda avanti con coraggio e ottimismo. Tutto è iniziato nel 2017: un gruppo di amici con l’amore per il basket ha preso una palla in mano e alzato il naso all’insù verso un canestro. Questi amici hanno unito le forze e si sono iscritti al campionato nazionale”.

La squadra, da anni, si batte per rendere Rimini una città moderna e attenta alle esigenze delle persone con disabilità, organizzando attività nelle scuole per sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema. Il sogno è quello di creare un settore giovanile. “Non è semplice coinvolgere i giovani con disabilità nello sport, ma a piccoli passi siamo certi di riuscire a raggiungere anche questo traguardo”.

“Ci riconosciamo – conclude Focaccia – con questo spirito e con la volontà di guardare avanti per creare condizioni migliori che permettano a tutti di vivere al meglio. Per questo siamo orgogliosi di poter essere a fianco di questa squadra, condividendo traguardi che fanno parte di un percorso comune”.