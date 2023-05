In ragione del tragico alluvione che ha colpito la città di Faenza, si comunica che le Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza previste per il mese di giugno non avranno luogo.

In questo difficilissimo momento l’amministrazione comunale desidera sottolineare e ringraziare per il grande aiuto dato dai Rioni alla città nei più svariati modi e per il grande senso di unione e affiatamento che hanno saputo esprimere.

Il loro apporto e capacità di coordinamento dei volontari si è rilevato prezioso, una ricchezza in più su cui la nostra città ha potuto contare

Ulteriori decisioni in ordine ad eventuali date di rinvio e/o annullamento verranno prese non appena ve ne saranno le condizioni e prontamente comunicate.