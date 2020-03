La solidarietà non si ferma. Anzi, corre veloce in sostegno del comparto medico Ravennate. L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) Sezione Territoriale di Ravenna, grazie all’importante contributo della MADEL di Cotignola, ha donato all’Ordine dei Medici di Ravenna, nr. 150 bottiglie da 300 ml cadauna, dell’ormai introvabile gel disinfettante per mani. A consegnare il prezioso carico nelle mani del Presidente dell’Ordine dei Medici e degli odontoiatri della cittadina Bizantina Dr. Stefano Falcinelli, il Presidente dell’ANCRI Sezione Territoriale di Ravenna Cav. Pasquale Iacovella. Il gel antisettico oggetto della donazione, andrà a soddisfare, dichiara il Presidente Falcinelli, le richieste dell’AUSL Romagna per specifici comparti della sicurezza ed igiene pubblica così ripartiti:

40 ai medici di guardia medica; 50 agli infermieri dell’Assistenza domiciliare; 40 ai punti prelievo e ambulatori casa salute; 10 all’ambulatorio Caritas Faenza “Farsi prossimo” (ambulatorio migranti e senza fissa dimora);

Infine, nr.10 alla casa circondariale.