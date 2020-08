La Pro Loco di Lido di Classe ha inviato una lunga lettera di protesta firmata dal presidente Terzino Giorgiini alla giunta, al Presidente e all’assessorato al Turismo dell’Emilia-Romagna, al Prefetto, alla Polizia Municipale e al consiglio comunale per denunciare i numerosi problemi della località non ancora risolti. Di quelle richieste si fa sostenitrice Lista per Ravenna, chiedendo che, in vista dell’estate 2021, il Comune intervenga là dove quest’anno sono continuati i problemi.

Queste le principali richieste:

“