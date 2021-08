Viva Ravenna aggiunge alla sua lista di candidati Gianluca Benedetti, funzionario dell’uff. tecnico del Comune di Ravenna, che tra poche settimane andrà in pensione, intenzionato quindi a mettere la sua esperienza quarantennale a disposizione del rilancio della città. “Da alcuni anni a questa parte si assiste a una gestione della cosapubblica inadeguata e deludente. Scelte (a proposito di infrastrutture, edilizia pubblica, traffico…) improvvisate e calate dall’alto (come le rotonde mal progettate, il raddoppio non necessario di piste ciclabili, i lavori che non finiscono mai, come il Palazzetto dello Sport, il discusso nuovo edificio degli uffici comunali, ecc.) soprattutto, decisioni prese senza la preoccupazione di limitare il più possibile i danni collaterali ai cittadini; il tutto non sapendo chi decide e perchè”.

Aggiunge: “Soffro nel vedere che quando i telegionali parlano di afflussi epresenze nelle città d’arte, tra queste non viene mai citata Ravenna. Ravenna va promossa, esaltata, valorizzata, non mortificata. Lo slogan del Sindaco non dovrebbe essere ‘si può’, ma ‘si poteva e si doveva'” .”La decisione di unirsi a noi nel progetto di una amministrazione diversa -aggiunge Filippo Donati, coordinatore della lista civica Viva Ravenna- viene a Gianluca Benedetti dalla lunga amicizia con il nostro capolista Nicola Grandi- e mostra che i nostri candidati sono esponenti della società forti di una competenza. Consideriamo prezioso il contributo di Benedetti in un settore che vede oggi tanti esempi di mala gestione della cosa pubblica, che provocano insoddisfazione e sconcerto nei cittadini”.