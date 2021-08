“Si aggiuge alla lista VIVARAVENNA- Filippo Donati sindaco – Gianbattista Neri, 60enne, perito elettronico con competenze, esperienza e passione, soprattutto nel tema della sicurezza nel territoro. “Più che le parole, parlano gli occhi dei cittadini- dice Neri- e oggi dobbiamo recuperare quel senso di sicurezza, di serenità di vita nel territorio, che sono andate perdute e hanno portato via con sè il gusto e il valore della partecipazione”.

Neri ha collaborato alle prime e pionieristiche reaizzazioni di videosorveglianza a partire da 18 anni fa nei quartieri S. Marco ( preso di mira con furti quotidiani) dove l’impianto cambiò da un giorno all’altro la situazione (ma in seguito la manutenzione non fu appropriata), Porto Fuori, S. Agata.

Ha collaborato all’impianto di telecamere in punti critici (sottopassaggi, zone mal frequentate) di borgo Montone, Porto Fuori, Marina di Ravenna.

“Sono stanco, come cittadino- ha detto- di vedere da 20 anni la stessa lista di cose non risolte e non fatte, e per incapacità. Sono stato spinto a rinnovare la mia offerta di impegno per il bene della città dall’amarezza di dover dire ‘se ci fossi stato io, io avrei saputo come fare; se ci fossi io, saprei come fare. Questi non sono in grado. Eppure le risorse per risolvere i problemi ci sono’. La competenza non è al centro di tutto, ma davanti a tutto: è il primo requisito. E sono stato convinto a mettermi a disposizione con VIVARAVENNA per la conoscenza di queste persone, per le linee guida del loro impegno: non lo fanno per un partito, non per mettersi in evidenza, non la politica come hobby, passatempo o ‘di più’, ma correttezza, volontà di prendere a cuore i cittadini, rispondere, risolvere i problemi”.

“Ho creduto in questa candidatura- dice Filippo Donati- per la competenza della persona e per la sua carica di passione civile, la sua sincera sofferenza per lo spettacolo di un degrado sociale e il suo desiderio di contribuire alle soluzioni. Gianbattista Neri ci porta competenze in due settori di importanza prioritaria: le soluzioni per la sicurezza e le energie alternative, la transizione energetica. Benvenute le competenze e l’impegno. Leggo oggi della candidatura di una albergatrice in una lista in corsa per le elezioni. Mi ha fatto piacere, al di là dei diversi schieramenti, apprezzando che le persone ‘ci mettano la faccia’, abbiano la sensibilità, il coraggio e la volontà di mettersi in gioco. Vorrei dire a tanti che si lamentano: lui/lei si è candidato: tu cosa hai fatto per cambiare le cose? Apprezzo quindi che persone come Neri dedichino tempo ed energie per dare un contributo al futuro della città.