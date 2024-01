“Parte un confronto tra il Movimento Cinque Stelle e la candidata del Partito Democratico a sindaco di Lugo, Elena Zannoni, in vista delle prossime elezioni amministrative. L’intento è quello di costruire un percorso, con il fine di raccogliere proposte che facciano il bene di Lugo e dei suoi cittadini. Un percorso irto di difficoltà in quanto dovrà superare le diffidenze nate in questi 5 anni, dove i 5 stelle sono stati all’opposizione, lavorando e proponendo azioni, poi disattese, ma paradossalmente più vicine di quanto si immagini al programma dello stesso PD. La candidata è disposta a costruire un nuovo percorso politico e aprire “le pagine di un nuovo libro” nei rapporti tra le forze progressiste, moderate e civiche.

La disponibilità a collaborare con la candidata Sindaca Elena Zannoni, non deve far pensare in questa fase, a una fusione a freddo o a processi di alleanze calate dall’alto, ma ciò dovrà concretizzarsi su temi e intese politiche. Temi che si dovranno realizzare sui territori perseguendo obiettivi condivisi, tenendo conto delle sensibilità che il Movimento5Stelle sostiene per i cittadini. Le battaglie a favore dei Diritti Sociali, sull’Etica Pubblica, il diritto all’accesso all’Acqua Pubblica, Sanità, Sicurezza e Politiche Ambientali. Il compito che ci aspetta a Lugo sarà impegnativo, a partire della questione Unione dei Comuni, riorganizzazione delle Consulte, rigenerazione urbana, consumo del suolo, piste ciclabili, decoro urbano, comunità energetiche. Molti temi sono comuni, bisognerà lavorare sodo per ricucire quello strappo con una parte di cittadini delusi dalla politica, dagli eventi catastrofici dell’alluvione e del tornado che ha messo in ginocchio una città e le sue frazioni.

Le sfide sono importanti, andranno affrontate con determinazione, noi siamo pronti a costruire un fronte comune assieme alle forze che si identificano nelle politiche progressiste e civiche, per la città di Lugo.”