Il 3 luglio in piazza della Molinella saranno proiettate le opere di due giganti del cinema: Almodovar e Rossellini, con le loro muse, rispettivamente, Tilda Swinton e Anna Magnani. Trait d’union della serata è la pièce teatrale di Jean Cocteau, La voix humaine.

La prima incursione in lingua inglese per il regista spagnolo più amato e celebrato è l’adattamento a lungo inseguito di un monologo di Jean Cocteau: una breve ma densa celebrazione del suo stile, dei motivi che ne hanno fatto la fortuna e dei suoi magnetici e vivaci ritratti femminili.

«La pandemia ci ha dimostrato come le nostre case siano un luogo dove siamo in qualche modo imprigionati, perché lì ci possiamo trovare l’amore della nostra vita, lavorare, farci consegnare il cibo, senza bisogno di spostarci. Lo trovo molto pericoloso. L’antidoto è il cinema» – Pedro Almodóvar.

A rendere davvero unica questa proiezione è il regalo che il CineClub il Raggio Verde fa al pubblico della Molinella. Con lo stesso biglietto, sarà infatti possibile godersi anche Una voce umana di Roberto Rossellini. Il regista romano portò sullo schermo lo stesso testo di Cocteau, offrendo il ruolo della protagonista ad un’Anna Magnani in stato di grazia. Il mediometraggio di Rossellini viene proiettato nell’edizione restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna.

Sabato 3 luglio, 21:30, piazza Nenni

Doppia proiezione, con un unico biglietto:

The Human Voice di Pedro Almodovar 30’ – 2020 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia: fuori concorso

a seguire Una voce umana di Roberto Rossellini 34’. Edizione restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna.

Regole di accesso

L’ingresso è consentito soltanto dal lato Piazza del Popolo. È obbligatorio indossare la mascherina fino a quando non si sarà seduti e mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Dispenser di gel disinfettante sono a disposizione. Si consiglia vivamente di presentarsi con congruo anticipo per evitare assembramenti. Al termine seguire le indicazioni degli addetti che provvederanno a far defluire il pubblico con ordine da entrambe le uscite

Luglio, apertura ore 20:30; inizio proiezioni 21:30.