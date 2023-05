“Anche questi sono piccoli miracoli che hanno salvaguardato decine e decine di agricoltori e aziende agricole del territorio di Lavezzola, in comune di Conselice nel ravennate. Il problema lì era il canale Zaniolo e la concreta possibilità che esondasse. Grazie alla loro volontà, i singoli agricoltori hanno fatto squadra per salvare il salvabile nella consapevolezza che si dovesse trasferire acqua dal canale sollevandola di 15 metri per immetterla gradualmente nel fiume Reno. Soluzione corretta ma per realizzarla non bastavano tutte le pompe a disposizione. Né sembrava possibile che il problema fosse risolto in tempi utili. E qui che è scattata la macchina della solidarietà. Mi hanno chiamato come ultima speranza chiedendo aiuto. Dove trovarlo? Mi sono attivato, amici, colleghi, centri operativi. E il piccolo miracolo è avvenuto grazie alla rete che unisce nel momento del bisogno. E in quella località, dove ieri mi sono recato in tutta fretta, mi confermano che è arrivata dal Piemonte, come richiesto, una pompa che da sola ne sostituisce 20 normali e che sta svolgendo, in questo momento, il lavoro necessario per evitare l’esondazione. L’ho chiamato un piccolo miracolo, è vero perché il concatenarsi dei fatti lo conferma. Ma è anche la capacità di decidere e attivarsi in fretta, di capire le necessità, di ascoltare chi lavora sul territorio, persone che hanno più molta più esperienza di tanti amministratori locali. Lasciatemi quindi ringraziare tutti coloro che hanno capito l’urgenza della richiesta e che l’hanno potuta esaudire, in primis il comandante regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, Carlo Dall’Oppio, e tutti gli operatori che hanno consentito il veloce arrivo della pompa dal Piemonte. A cui si è aggiunta, questa mattina, una seconda pompa inviata da un imprenditore Veneto”.