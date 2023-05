Il General Manager Andrea Baccarini è quasi commosso nel pensare al calore ricevuto dai tanti addetti ai lavori che si sono proposti per ospitare la squadra nelle gare casalinghe della serie play off con Ruvo di Puglia, vista l’indisponibilità del PalaCattani, adibito ad ospitare le tante persone colpite dall’alluvione che non hanno più una abitazione. Manifestazioni di solidarietà che si aggiungono a quelle dei tanti tifosi da tutta la penisola arrivate sui social network.

“Ringrazio Rimini, Ozzano, Reggio Emilia e Bisceglie per averci proposto di giocare nel loro palasport compiendo uno splendido gesto – continua Baccarini -. La scelta del campo per la semifinale è ricaduta sul PalaRuggi di Imola, perché è vicino a Faenza ed è comodo da raggiungere per i tifosi. L’Amministrazione Comunale imolese, l’Andrea Costa e la Virtus ci hanno messo subito nelle migliori condizioni facendoci sentire a casa. Per quanto riguarda l’eventuale semifinale con Rieti, speriamo che il PalaCattani possa essere disponibile, perché vorrebbe dire che l’emergenza sarebbe in parte rientrata. A Bisceglie ci stiamo invece allenando in questi giorni che siamo in Puglia e non ci sta facendo mancare nulla.”.

Passando alla semifinale play off, Baccarini è orgoglioso della vittoria dei Blacks in gara 2.

“I ragazzi hanno giocato una grande partita e non era semplice visto che la pallacanestro nella scorsa settimana è stato l’ultimo dei nostri pensieri. Tutti hanno aiutato le persone colpite dall’alluvione spalando il fango nelle loro case e questo gesto di solidarietà ha unito ancora di più il gruppo. Non nascondo che siamo scesi in campo per dovere, perché la testa è sempre stata a Faenza e siamo contenti di aver regalato qualche momento di serenità.

Ora però dobbiamo recuperare in fretta le energie in vista di gara 3 in programma domani sera, perché sarà un’altra gara molto intensa e Ruvo di Puglia sarà ancora più agguerrita dovendo vincere ad ogni costo. Il nostro obiettivo è ovviamente chiudere la serie 3-0”.

Gara 3 si giocherà domani sera alle 21 al PalaColombo di Ruvo di Puglia e la partita sarà trasmessa in diretta gratuita su LNP Pass.

Le eventuali gara 4 e gara 5 si giocheranno rispettivamente giovedì alle 20.30 e sabato alle 21 al PalaRuggi di Imola.

UN CROWFOUNDING PER AIUTARE FAENZA

La società Raggisolaris ha organizzato un crowfounding per una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe chiamata

𝐋𝐨 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 𝐚 𝐅𝐀𝐄𝐍𝐙𝐀

La Raggisolaris è una squadra di basket ma soprattutto un punto di incontro di famiglie, aziende e servizi del territorio e vuole dare il proprio contributo in questo difficile momento che sta attraversando Faenza.