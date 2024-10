Il personale della Struttura Commissariale, di Invitalia e dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione la prossima settimana incontreranno la popolazione dell’Unione della Romagna Faentina colpita dagli eventi alluvionali del 2023 per facilitare e stimolare la presentazione delle domande sulla piattaforma Sfinge ai sensi delle Ordinanze nn. 11 e 14.

Il Colonnello Carlo La Torre, Responsabile per la Ricostruzione privata, esporrà inoltre le novità riguardanti le ordinanze in tema di delocalizzazione e credito di imposta. L’incontro sarà anche l’occasione per ascoltare i bisogni del territorio, comprendere le difficoltà incontrate nella predisposizione e l’inoltro delle domande e affrontare le tematiche legate al contributo per i beni mobili legate all’Ordinanza n. 31/2024.

Saranno presenti inoltre l’ingegnere Maria Romani dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione e l’ingegnere Andrea Mancini di Invitalia.

L’incontro è in programma martedì 22 ottobre 2024, dalle ore 17 alle 19 presso il Cinema Sarti, in via Carlo Cesare Scaletta 10, a Faenza.

Per ragioni di sicurezza i posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione attraverso la registrazione al form disponibile a questo link: https://apps.comune.faenza.ra.it/limesurvey/index.php/512267?lang=it

I partecipanti sono poi invitati a presentarsi alle ore 16.30 per la registrazione.