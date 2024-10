Tre giorni di incontri, dibattiti, musica, attività di orientamento e visite guidate per conoscere da vicino l’Alma Mater, le sue opportunità, i suoi servizi. Dal 21 al 23 ottobre andrà in scena a Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza e Rimini la 5° edizione della manifestazione con ospiti da non perdere, talk di attualità e tante attività gratuite aperte a tutti.

A Ravenna l’evento inaugurale di Alma Mater Fest sarà il 21 ottobre alle ore 13 con i saluti di benvenuto nella sede di Sant’Alberto (via dell’Agricoltura). Alle ore 17 spazio alle attività sportive del CUBS: torneo di calcino, pallavolo mista e pilates.

Martedì 22 ottobre alle 11.00 ci sarà un incontro dal titolo Le regole del Time Management: gestire al meglio il tempo per lo studio e la preparazione degli esami (sede Scienze Giuridiche, via Oberdan 1), alle ore 16 ci saranno i desk informativi sui servizi e le attività Unibo. Alle 17.00 sarà la volta dei Laboratori di mediazione culturale a cura dello sportello immigrazione del Comune/Informagiovani e a cura dello Sportello antidiscriminazione LGBTQIA+ e si potrà partecipare a una caccia al tesoro organizzata dall’Associazione ESN. Alle 18:30 si terrà un appuntamento per chi ama leggere: La bottega della lettura- graphic novel edition presso la libreria ScattiSparsi ospiterà il fumettista Saverio Montella, mentre al Circolo tennis Darsena prova di Rapatennis.

Mercoledi 23 ottobre alle 16.00 si terranno i saluti istituzionali alla presenza del Presidente di Campus, il Direttore Er.go e la Presidente di Fondazione Flaminia, a seguire la presentazione dei servizi Unibo e le attività Meet and Greet di benvenuto. Si replica con il laboratorio di mediazione culturale a cura dello sportello immigrazione del Comune/Informagiovani (ore 17:00) e con la caccia al tesoro (ore 17:00). Alle 20.30 sarà possibile cimentarsi con Pallavolo mista e Badminton a cura del CUSB.

AlmaMaterFest sarà anche a Faenza il 21 ottobre dove, alle 9:30 al Comprensorio Ex Salesiani (via Don Bosco) ci sarà un Welcome Day con la presentazione dei corsi di laurea in Infermierisica e Logopedia e una presentazione dei servizi e delle opportunità offerti da Unibo.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna, con il contributo di ER.GO Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna.