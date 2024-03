Torna “Calici & Stelle” alla Terme di Riolo nelle serate del 15 e 16 marzo.

L’evento inizierà alle 18 e si protrarrà fino ale 23 per entrambe le serate. Durante l’ingresso, si avrà la possibilità di rilassarsi in piscina, sorseggiando e gustando il premiato distillato locale Gin Cabala, creato con botaniche romagnole, in compagnia dei produttori.

Sabato 16 marzo, la piscina si trasformerà in un palcoscenico per la musica. Dalle 20 alle 22, Mariella Papanaga sarà protagonista con il suo violino elettrico.