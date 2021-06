L’estate faentina propone nuovi appuntamenti all’aperto all’insegna di musica, degustazioni e convivialità. Dal 3 giugno prende il via il programma di “Via Cavour Viva”: quattro giovedì di giugno (3; 10; 17 e 24) con negozi aperti, aperitivi, degustazioni e musica nell’omonima via faentina, nell’ambito di “Faenza riparte”, nuovo calendario di appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale, a cura del Consorzio Faenza C’entro.

Il programma di via Cavour è vasto. Infantini Caffè, Piccadilly Pub ed Enoteca 75 propongono degustazioni ogni giovedì. Presso Botanico si potranno invece gustare tanti apertivi, mentre da Speedy Pizza non mancheranno le pizze nel giardino. Vario il menu della Taverna Cavour con paella e sangria (3 giugno), pesce alla griglia (10 giugno), crostacei (17 giugno) e crudo di pesce (24 giugno). A Villa Franchi ogni giovedì si potrà gustare un piatto tipico rumeno (su prenotazione), accanto a nuove proposte: cena del galletto il 10 giugno e cena della brace il 24 giugno. E ancora, al Dopo Lavoro Ferroviario ogni giovedì aperitivo, musica e dj, mentre il GreenTA Bar ha pensato a un menu per ogni settimana: spaghetti alla chitarra al sugo del palazzo (3 giugno), sushi di Me&Lo Sushi (10 giugno), pecora alla griglia con pomodori (17 giugno) e pesce fritto (24 giugno).

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Il programma completo delle iniziative è in continuo aggiornamento e disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.

“Faenza riparte” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.