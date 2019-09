I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno arrestato quattro persone, tra le quali un quarantenne autore di furto di energia elettrica attraverso l’allaccio abusivo predisposto nel condominio per rifornire la propria abitazione. L’uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto in attesa del processo.

È stato eseguito anche un ordine di espiazione pena emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti di sessantenne per possesso di armi clandestine. L’interessato sconterà la pena di 1 anno in regime di detenzione domiciliare.

Un venticinquenne, in evidente stato di ebrezza alcolica, è stato sorpreso dai Carabinieri in un condominio mentre era intento a danneggiare delle autovetture. Nella circostanza, si è scagliato contro i militari, tentando di colpirli. Dopo l’udienza di convalida, l’arrestato è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione.

Infine un cinquantenne è stato arrestato per minacce e molestie all’ex moglie