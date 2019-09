Da domenica 22 a domenica 29 settembre Palazzo Marini di Alfonsine, in via Roma 10, torna a ospitare la Settimana del Benessere. La 13esima edizione dell’iniziativa prevede una settimana di appuntamenti e attività all’insegna di uno stile di vita positivo, equilibrato e più sano. In programma ci sono infatti incontri, conferenze, corsi e laboratori con esperti del settore.

Si comincia domenica 22 settembre nella sala conferenze alle 20.30 con la presentazione del libro Fiamme gemelle e gli altri. Le fiamme gemelle e il lungo viaggio nell’Amore di Sonia Serravalli, a cura dell’associazione Bellalfonsine. Per informazioni contattare il numero 342 779706.

Tre appuntamenti lunedì 23 settembre nell’area palestra: alle 10 e alle 18.15 è in programma il laboratorio di yoga integrato con Elisabetta Merendi e Barbara Ghetti, a cura dell’associazione Salute e Vita. Per informazioni contattare il numero 347 5323015. Alle 20 arriva la presentazione della scuola per operatore olistico dell’associazione Shen. A seguire alcuni insegnanti daranno indicazioni per l’automassaggio al piede ispirato alla riflessologia plantare. Conducono le insegnanti della scuola Elisa Ghizzardi e Cristina Barattoni. Per informazioni contattare i numeri 338 9344724 o 335 8233721.

Martedì 24 settembre si comincia alle 17 con gli “Incontri di U-Mani”, a cura dell’associazione MiChi di Ravenna. L’area palestra ospita Danz’arti (esperienza danzante libera per tutti), Acroyoga per adulti e bambini e la presentazione della scuola Shiatsu. Nella sala conferenze è previsto un incontro sul trattamento dell’orecchio, a cura di Cristina Barattoni. In programma anche la presentazione della scuola Olo Shiatsu. Al termine è previsto un piccolo buffet. Per informazioni e orari contattare il numero 328 8291516.

Mercoledì 25 settembre appuntamento alle 20.30 nell’area palestra con l’incontro “Il piede: propriocezione e movimento”, mini lezione di bioginnastica con Sabrina Cassani con particolare attenzione alla funzionalità del piede nel cammino. L’incontro è a cura dell’Associazione Bioginnastica. Per informazioni contattare il numero 347 5202142.

Giovedì 26 settembre alle 20.30 nella sala conferenze si parla di nordic walking con la presentazione della camminata con i bastoncini da parte di Vito Minguzzi, Daniele Vannini e Milva Dirani della Scuola italiana nordic walking. Per informazioni contattare i numeri 349 0669661 oppure 347 1105710.

Venerdì 27 settembre alle 10 c’è nell’area palestra “Le azioni al servizio della salute”, incontro teorico-pratico con la dottoressa Paola Fava. Per informazioni chiamare il numero 347 5323015. Alle 18.30 nell’area antistante a Palazzo Marini parte la camminata in stile nordic walking, con direzione argine del Senio per la dimostrazione dei principi base della tecnica e approccio all’uso dei bastoncini. È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Sabato 28 settembre dalle 15 alle 17 c’è lo yoga integrato, allenamento alla salute con Cinzia Savioli e Luisa Argellani, a cura dell’associazione Salute e Vita. Per informazioni contattare il numero 347 5323015.

Domenica 29 settembre, ultima giornata di appuntamenti, dalle 10.15 alle 11.15 è in programma, per persone dai 14 anni in poi, lo yoga kundalini, lo yoga della consapevolezza per sviluppare il potenziale creativo di ogni essere umano con Hari Karam Kaur (Katia Vullo). Per informazioni chiamare il numero 349 7208889. Infine, dalle 11.30 alle 12.15 lo yoga gioco per bambini dai 6 ai 10 anni con Hari Karam Kaur chiude il calendario di appuntamenti. Per informazioni chiamare il numero 349 7208889.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alfonsine.ra.it.

Tutte le attività sono offerte titolo gratuito grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alfonsine e all’impegno delle associazioni.