Tre vittorie consecutive nelle tre sfide contro le tre squadre romane. Dopo aver battuto Roma Femminile e Lazio Women, il Ravenna Women FC conquista la dodicesima vittoria stagionale nel campo della Roma XIV, portandosi a casa altri tre punti importantissimi per la corsa promozione.

Un match a senso unico quello giocato al centro sportivo Salara Sport Village, con le giallorosse che aprono le marcature al 19’ minuto con bomber Cimatti e già prima di rientrare negli spogliatoi calano il poker con Montecucco, autrice di una doppietta.

Alla ripresa il copione della gara è lo stesso e il Ravenna dilaga con la solita Cimatti e con Burbassi, che con la sua doppietta personale mette anche la sua firma sul definitivo 7 a 0 delle romagnole.

L’entusiasmo è alle stelle in casa giallorossa, ma non c’è troppo tempo per i festeggiamenti. Sabato prossimo 20 aprile si torna già in campo, questa volta al “Soprani”, per il big match con la Fortitudo Mozzecane.

ROMA XIV – RAVENNA WOMEN FC 0 – 7

ROMA XIV: Quartullo, Salvucci, Mosca, Pellegrini, Monti, Bevilacqua, Santacroce, Nicosia, Carrarini, Refi, Forgnone. A disp: Trezza, Papalia, Grassi, Calabria, Rossi, Carnevali. All: Alessandro Gagliardi.

RAVENNA WOMEN FC: Copetti (dal 50’ Cicci), Bouby (dal 75’ Balladelli), Greppi (dal 50’ Colini), Giovagnoli, Cameron, Burbassi, Filippi, Barbaresi, Carrozzi (dal 60’ Haanpaa), Montecucco (dal 60’ Cinque), Cimatti. A disp: Cicci, Colini, Cinque, Raggi, Haanpaa, Matteucci, Balladelli. All: Roberto Piras.

MARCATORI: 19’ Cimatti, 28’ Montecucco, 30’ Filippi, 40’ Montecucco, 60’ Cimatti, 62’ Burbassi, 70’ Burbassi.

ARBITRO: Ursini di Pescara