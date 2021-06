Al via le vaccinazioni per i giovani dai 12 ai 19 anni: martedì una quarantina di appuntamenti

Sono iniziate anche a Ravenna le vaccinazioni contro il coronavirus per la fascia d’età 12-19 anni. Una quarantina gli appuntamenti fissati nella serata di martedì al Pala De André. Molti giovani infatti avevano approfittato degli open day nelle settimane passate per iniziare il percorso di immunizzazione. Anche per la fascia d’età dei ragazzi si procederà come per tutte le fasce under 40, in maniera scaglionata, con finestre di due o tre giorni dove sarà possibile prenotare il proprio appuntamento.