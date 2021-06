Nei giorni scorsi, a seguito dell’attività congiunta di analisi delle merci in arrivo al terminal container del Porto di Ravenna, i funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna, in collaborazione con i militari della 2° Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno sottoposto a controllo doganale un container proveniente dalla Cina per un totale di 1.667 cartoni contenenti 3.200 batterie per biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike) riscontrate prive di certificazione di sicurezza.

All’atto del controllo, infatti, sebbene gli accumulatori fossero marcati “CE”, l’importatore ha fornito una documentazione tecnica incompleta e non idonea ad attestare la conformità rispetto agli standard comunitari di sicurezza previsti per i prodotti elettronici ed al contempo carente di istruzioni in lingua italiana così come stabilito dal Codice del Consumo. Pertanto, l’intera spedizione è stata sottoposta a sequestro amministrativo con sospensione dello svincolo doganale e contestuale e segnalazione al MI.S.E., quale Autorità di vigilanza sul mercato.

La merce, successivamente regolarizzata, soltanto a seguito della verifica della conformità e completezza della nuova documentazione presentata dall’importatore, ha ricevuto il consenso all’immissione sul mercato

Nei confronti dell’importatore italiano, una società di Cesena, è stata comminata una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a oltre 11.000 euro, se pagata entro 60 giorni.