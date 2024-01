“Approfondiremo con i nostri legali la sentenza del Tar che riconosce in parte la fondatezza degli argomenti del Comune nel giudizio amministrativo per decidere come procedere. Sottolineiamo che ora, anche in una sentenza, si stabilisce che quei lavori sono stati eseguiti in modo non conforme.

La lunga e complessa vicenda giudiziaria, ricordiamo che esiste ancora un giudizio pendente in Cassazione, non ha effetti sul futuro cantiere di piazza XIII giugno che abbiamo finanziato, tanto che questa mattina il progetto è stato presentato alle associazioni di categoria”

E’ il commento del sindaco Davide Ranalli alla sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna su piazza XIII giugno che riconosce al Comune di Lugo un risarcimento di circa 287 mila euro per i lavori iniziati nel 2009 ritenendolo corresponsabile con la società Foro Boario srl.

Il progetto esecutivo licenziato dalla Giunta a dicembre è stato presentato questa mattina dagli assessori ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi alle associazioni di categoria -Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato-. Il progetto prevede un rifacimento integrale che comprende anche i sottoservizi, nuove alberature diversamente disposte e colonnine elettriche per biciclette e automobili. Il progetto è finanziato per 1.400.000 euro.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale incontrerà le attività presenti nel comparto, i residenti e, successivamente, convocherà la Consulta di Lugo Nord.