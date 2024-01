Sabato 13 gennaio, dalle ore 16 alle 18, presso la sede centrale del Liceo Artistico Nervi Severini, si terrà l’ultimo Open Day dedicato agli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

L’evento, dedicato alla presentazione del Liceo Artistico e del Liceo Musicale, attivo dal prossimo anno, sarà introdotto dal Dirigente Scolastico Paolo Taroni, che incontrerà alunni e famiglie nell’Aula Magna della sede di via Tombesi dall’Ova, per una prima presentazione delle attività didattiche, dei diversi indirizzi, progetti e piani di studio del biennio e triennio, di entrambi i Licei.

Come già avvenuto nei precedenti appuntamenti, che hanno visto la massiccia partecipazione di studenti e famiglie, anche in questa occasione i visitatori avranno la possibilità di conoscere da vicino le varie attività didattiche e laboratoriali del Liceo, le modalità di lavoro e la struttura dei corsi, accompagnati da docenti e studenti, che presenteranno alcuni loro lavori inerenti ai diversi indirizzi del triennio, quali Architettura e ambiente, Arti figurative (Pittura, Scultura, Mosaico), Grafica, Audiovisivo e Multimediale.

I docenti del Liceo Artistico Nervi-Severini, istituzione sempre più attiva e dinamica all’interno della realtà culturale ravennate, presenteranno le diverse iniziative culturali e i progetti che hanno visto negli anni la sempre maggiore partecipazione dei propri studenti ad eventi musicali, teatrali, video, mostre, conferenze ed incontri con esperti per approfondimenti multidisciplinari, attività che caratterizzano la scuola che, più di ogni altra, riesce a coniugare la formazione classico-umanistica con la preparazione artistica, in tutti i suoi aspetti, storici, tecnici e progettuali, costantemente rinnovata grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e attraverso i nuovi mezzi di comunicazione ed espressione.

Con le sue molteplici attività e iniziative, interne alla scuola e sul territorio cittadino, il Liceo Artistico riesce ad affinare il gusto estetico e il piacere per il bello in tutte le sue forme, aiutando gli studenti a sviluppare un forte senso di responsabilità e autonomia, anche attraverso gli Open day, durante i quali saranno loro stessi attori-protagonisti delle presentazioni e delle diverse attività proposte. Si ricorda inoltre, che è ancora possibile partecipare, su prenotazione, all’ultimo Microstage pomeridiano organizzato dal Liceo, previsto per MARTEDÌ 16 gennaio, dalle 14.45 alle 18.30, ( sede del Liceo Nervi) con i laboratori di Arte e Filosofia, Disegno geometrico e Pittura: sul sito del Liceo, alla voce Orientamento in entrata/Microstage è presente il modulo Google, che andrà compilato per prenotare il laboratorio, nella data indicata.