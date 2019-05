Tornano a grande richiesta i laboratori creativi estivi a Casa Vignuzzi, per tutti i bambini e le bambine della scuola primaria. Proprio per cercare di dare risposta a tutte le richieste registrate nelle scorse edizioni, quest’anno sarà disponibile una settimana in più di attività.

E’ possibile iscriversi da lunedì 27 maggio.

Tante idee e proposte da realizzare nei mesi di giugno, luglio e agosto per divertirsi, giocare, costruire, imparare e stare assieme a tanti nuovi amici. Con un po’ di fantasia e manualità, sarà possibile costruire giochi e oggetti con materiali di recupero.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con le associazioni Fatabutega e “Quelli del Ponte”.

Di seguito il programma:

da lunedì 24 a venerdì 28 giugno – dalle 9.15 alle 12

SCRIVERE E DISEGNARE AL TEMPO DI DANTE

Scrivere l’alfabeto gotico con penna d’oca e inchiostri ricreati su ricette medioevali

(per bambini da 9 anni in su)

da lunedì 1 a venerdì 5 luglio – dalle 8.30/9 – alle 12

GIARDININFIABA

Realizzare artistici arredi e composizioni per abbellire il giardino, ispirandosi ai personaggi delle fiabe

da lunedì 8 a venerdì 12 luglio – dalle 8.30/9 alle 12

UN CIRCO IN VALIGIA

Ispirandosi al circo di Alexander Calder, sarà possibile costruire diversi personaggi del circo che verranno animati in uno spettacolo finale

da lunedì 26 a venerdì 30 agosto – dalle 8.30/9 alle 12

GUSTIBUS

Una settimana all’insegna del gusto e del buon cibo, dove i piccoli chef realizzeranno un menù completo, dall’antipasto al dolce, con i più svariati materiali di riciclo, conditi di inventiva e fantasia

da lunedì 2 a venerdì 6 settembre – dalle 8.30/9 alle 12

LETTERE DI IERI E DI OGGI

Dall’ alfabeto in terracotta di Ugarit alle coloratissime lettere di Alighiero Boetti. Un laboratorio dedicato ai più artistici alfabeti nella storia

La quota di partecipazione è di 15 euro per ogni settimana

Per iscrizioni e informazioni:

Ufficio decentrato di via Berlinguer 11

tel. 0544-482815 / 16

email: viaberlinguer@comune.ra.it

dal lunedì al venerdì 8/12.30 – martedì e giovedì anche 14/17