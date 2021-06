L’imprenditore cervese Maurizio Zoli, Consigliere Federalberghi Ascom Cervia, è stato riconfermato Consigliere Nazionale come membro in rappresentanza del territorio di Ravenna – Cervia in occasione delle elezioni svoltesi nei giorni scorsi a Roma. Una nomina importante per Confcommercio Ascom Cervia e per il suo Sindacato Albergatori grazie alla quale la nostra città potrà essere rappresentata a livello italiano insieme alle principali mete turistiche. Il turismo, infatti, pesa il 13% del Pil.

Il Consigliere Federalberghi Ascom Cervia e Consigliere Federalberghi Nazionale Maurizio Zoli ha commentato la nomina «Sono molto soddisfatto per la fiducia che questo voto esprime. Ciò significa poter lavorare in continuità con ciò che è stato fatto sino ad oggi. Il lavoro svolto quotidianamente dall’associazione è importante sia per la federazione sia per gli imprenditori della categoria. Mi impegnerò come fatto sino ad ora anche grazie alla riconferma della squadra che sarà guidata ancora a livello nazionale dal Presidente Bernabò Bocca e a livello regionale da Alessandro Giorgetti ai quali faccio i miei più sentiti complimenti per il lavoro svolto sino ad oggi con l’auspicio di poter continuare su questa strada. Sono stati mesi duri che hanno provato in modo significativo la nostra categoria, ma i segnali per la ripresa e la ripartenza ci sono tutti».

Il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei ha commentato «Le mie più sentite congratulazioni per la rielezione di Maurizio Zoli al nazionale di Federalberghi. È un motivo di vanto per me e per la città che un amico e un collaboratore sieda ai vertici della Federalberghi. Congratulazioni anche ad Alessandro Giorgetti, per la riconferma al vertice del Regionale. Un buon lavoro infine al Senatore Bocca meritatamente rieletto presidente Nazionale».

Il Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi ha spiegato «La conferma di Maurizio Zoli nel Consiglio Nazionale di Federalberghi è una grande soddisfazione per l’Associazione. Questo significa poter rappresentare in sede nazionale la località di Cervia e Ravenna confrontandoci con le maggiori località turistiche nazionali. Dopo questi mesi difficili la ripartenza è vicina e, anche grazie alla riconferma del Presidente Nazionale Federalberghi Bernabò Bocca e del Presidente Regionale Alessandro Giorgetti sono certo che i prossimi anni saranno ricchi di soddisfazioni e di risultati per la categoria grazie all’impegno che, sono certo, verrà profuso per la difesa del sindacato e dell’intero comparto turistico».