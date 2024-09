A poche ore dall’inizio del mese di settembre è già in piena attività la Pol. Lugo 1982 che in questa estate 2024, in realtà, non ha quasi mai interrotto la propria opera di promozione sportiva sul territorio, sia per la partecipazione a diverse iniziative, sia per i primi interventi di riqualificazione operati allo stadio comunale Muccinelli.

Già, perché una delle principali e più attese novità della nuova stagione è rappresentata proprio dal nuovo impegno assunto dalla società rossoblu che, nel contesto di una progettazione ad ampio raggio che punta a rilanciare l’intero settore calcistico della città, ha recentemente assunto la sub-concessione dello Stadio Ermes Muccinelli, il principale impianto sportivo lughese, in accordo con la società SpoRa e la supervisione dell’Amministrazione comunale. Questo, nell’intento di rilanciare la struttura ponendo in essere diversi interventi di manutenzione quotidiana e ordinaria, dopo aver trovato l’accordo con le società che già erano presenti e operavano nell’impianto.

“Il nostro impegno nello stadio Muccinelli – spiega il presidente del club Antonio Amadei – rappresenta la volontà di portare il calcio di Lugo nel ruolo centrale che gli compete nel contesto sportivo e i numeri di questi anni lo dimostrano. Si tratta di una struttura di riferimento, che finalmente dopo tanti anni viene affidata a chi la vive ogni giorno e può dunque prendersene cura nel modo migliore. Poniamo grandi aspettative sul progetto di crescita della nostra società che riteniamo un dovere e un impegno da assumerci nei confronti del territorio. Con questo, dopo aver posto le basi ad un’attività sostenibile nel tempo, basata su staff, impianti e partner economici o attività di autofinanziamento, puntiamo con forza verso la qualificazione del risultato sportivo del calcio a Lugo. Un passo nei confronti di tutta la città per il quale vogliamo coinvolgere nella sua interezza, senza divisioni o preclusioni”.

I campi nei quali Lugo 1982 opererà nella prossima stagione sportiva saranno oltre al Muccinelli, il terreno sportivo di San Potito e l’Enea Faccani del quartiere Stuoie, dove ancora oggi è ubicata la sede societaria e che fungerà da struttura dedicata interamente all’attività di base per i più piccoli anche grazie al rifacimento totale degli spogliatoi attuato nelle scorse settimane dopo i danni causati dall’alluvione del 2023.

Una nuova stagione che guarda al recente passato per rilanciare e puntare a un’ulteriore crescita. Lo sguardo a ciò che è stato fatto nell’ultimo anno è doveroso per fotografare numeri davvero notevoli: 310 tesserati, un gruppo di 40 allenatori-educatori impegnati quotidianamente sui campi con oltre 20 partite di media disputate dai colori rossoblu ogni weekend passando dalle giovanili fino agli amatori, più di 500 persone coinvolte. A questo si aggiungono i tanti eventi organizzati, dal torneo internazionale “Kids Foot”, fiore all’occhiello da sette anni a questa parte, alla tradizionale “24ore nonstop” benefica che nel 2025 festeggerà la 20esima edizione, la Christmas Run, il Trofeo della Befana, il Trofeo Over di Calcio a 7 e la partecipazione alle diverse iniziative pubbliche sul territorio. Infine, il primo Clinic Estivo, tra giugno e luglio, che ha registrato un grande successo con oltre 50 ragazzi da tutta la provincia. E per quanto riguarda i risultati sul campo di gioco, il grande rimpianto per le finali perse nei play-off di Terza Categoria e nella Coppa Figc Memorial Vitali, ma anche i bellissimi risultati in ambito giovanile che hanno fruttato la partecipazione all’attività regionale.

Ma a settembre si guarda al futuro e dunque via alla nuova stagione con alcune novità importanti. Detto dello Stadio Muccinelli, centrale nei progetti futuri e nel quale è già stato ripristinato il verde del campo centrale da troppi anni trascurato, saranno numerosi i nuovi impegni. Si parte dal Campionato Regionale Figc al quale, per la prima volta nella storia del club, è iscritta la squadra Junioresdel Lugo 1982, passando per la terza conferma consecutiva del titolo di Scuola Calcio Élite della FIGC. E poi, l’attività di Calcio a 5 femminile, già avviata, e un nuovo settore strutturato, presente in campo maschile e ora inglobato nel Lugo 1982 sia in ambito Federale che negli Enti di promozione, con un progetto che dovrà abbracciare anche le giovanili. Infine, il consolidamento dell’esperienza pregressa del settore Amatori che ha permesso di coinvolgere nella polisportiva un gruppo di ragazzi già esistente sotto il nome Bar Stuoie. Un ampliamento che parte dalla volontà di ottenere sempre nuovi risultati sportivi e associativi.