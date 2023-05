Dopo l’apertura, con la cena medievale nel cortile della Rocca, cui hanno partecipato circa sessanta persone, la Contesa Estense è pronta e entrare nel vivo.

Quello di sabato 13 e domenica 14 maggio sarà un fine settimana di gare tra sbandieratori e musici che si potrebbero tenere nel Palazzetto dello Sport di via Sabin a causa dell’annunciata perturbazione meteo.

Sabato 13 maggio, dalle 20, l’apertura del Palio con le gare degli sbandieratori under 15, degli under 18 e il Palio degli Sbandieratori. Anche alla domenica gare serali con gli sbandieratori e i musici.

Uno degli appuntamenti più importanti della Contesa Estense sarà quello di lunedì 15 maggio – giorno del patrono di Lugo S. Ilaro. Dalle 21 davanti alla Rocca, si terrà la rievocazione storica con il corteo per gli “Onori a Borso d’Este”, in ricordo del passaggio a Lugo del duca Borso d’Este nel 1471 mentre si recava a Roma da papa Paolo II. Nella stessa serata verrà attribuito il titolo di “Soave Creatura” e alle 23 si terrà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Nella speranza di condizioni meteo favorevoli.

Contesa Estense organizza anche per questa edizione una serie di conferenze nella sala Estense della Rocca, racchiuse sotto il titolo “Contesa è…cultura”.

Martedì 16 maggio alle 21 l’archeologo Michele Abballe parlerà di “Un paesaggio che prende forma: bonifiche nel Basso Medioevo nella Romagna Estense”; mercoledì 17 maggio, sempre alle 21, Alberto Capatti parlerà dell’” Eredità della cucina estense nelle ricette di oggi”; giovedì 18 maggio Miles Nerini con “Tra signorie e papato: vicende della Romagna Estense” e venerdì 19 maggio Federico Marangoni “Con la spada in pugno: duelli d’onore e tornei a fine del ‘400”.

Tutte le sere nel Pavaglione ci saranno spettacoli di giocoleria, magia, giullari, teatro dei burattini e le cucine dei rioni aperte ai quattro angoli del quadriportico per soddisfare tutti i palati.

Domenica 21 maggio, il giorno clou della Contesa Estense. I cortei rionali si metteranno in moto a partire dalle 14.30 per le vie cittadine e l’arrivo al Pavaglione dove, alle 16.30, si svolgerà il rinomato Palio della Caveja, ovvero il tiro alla fune incrociato tra i rioni e contrada di Lugo.