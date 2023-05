Il Centro di Prevenzione Oncologica compie 50 anni

Il Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna compie 50 anni. Era il 1973 quando iniziarono i primi esami preventivi per migliorare l’aspettativa di vita delle persone. Oggi, nelle tre sedi di Ravenna, Lugo e Faenza, sono molteplici i percorsi di prevenzione legati ai tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto e le attività per la promozione alla salute. Per festeggiare i 50 anni, l’artista Anika Bargossi ha voluto donare una nuova opera che andrà affiancare le già tante che decorano il centro