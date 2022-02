L’Azione Cattolica della Diocesi di Faenza Modigliana in collaborazione con Agesci, Pastorale Scolastica, Pastorale Missionaria, Giovani e Vocazioni e Caritas, con il patrocinio del Comune di Faenza, propone un incontro speciale per raccontare la fuga dall’Afghanistan all’Italia di chi cerca un futuro diverso da quello imposto dai talebani. Il protagonista del romanzo di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Enaiatollah Akbari si racconta al Teatro San Giuseppe di Faenza il 18 febbraio alle 20.30. L’ingresso è a offerta libera e il devoluto andrà all’Azione Cattolica di Bologna per la cura di un progetto di accoglienza di profughi afghani, ma i posti sono limitati: occorre prenotarsi telefonando al numero 353 4271848