A distanza di due anni, al Teatro Socjale di Piangipane torna venerdi 22 aprile alle 21, la sfida tra ravennati “Buona la prima…o forse la seconda” il cui ricavato viene interamente devoluto a sostegno delle associazioni “Il volo di Martina” e “Auxilia Onlus”.

Si tratta di una serata nella quale ravennati noti e meno noti si cimentano in avventure canore e danzanti mettendosi in gioco per un nobile fine; nell’occasione ospiti speciali saranno Vittorio Bonetti e Giacomo Sebastiani direttamente da “The Voice Senior”, assieme alla cantante Sonia Davis ed al giornalista della RAI Giorgio Menna, oltre a “Zego dei Terrestri” direttamente dal Portogallo, e “I Munel”.

In questi 10 anni abbiamo raccolto e donato quasi 40.000 euro, afferma il dr. Piermichele Germanò tra i promotori, e siamo onorati dell’aiuto prestato a tante persone bisognose”; con lui tenteranno il meglio Palmino Gasdia, gli avvocati Dario Bonetti e Emanuele Fregola, Giannantonio Mingozzi con il flautista Mazzotti, il primario della Urologia dell’O.C. di Ravenna dr. Salvatore Voce e della diabetologia dr. Paolo Di Bartolo, il dr. Luca Casadio del reparto di Pediatra, gli imprenditori Alessandro Zangaglia, Matteo Raggi e Andrea Germanò, e tanti altri protagonisti.

Presenterà la serata Daniele Perini.

Apertura della biglietteria presso il Teatro dalle ore 20.15