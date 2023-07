Un evento di beneficenza Zumba è una festa di danza-fitness ideata per una buona causa! Questo evento è aperto al pubblico e ha l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per l’emergenza alluvione, tramite un’offerta libera da parte dei partecipanti.

La manifestazione vedrà la partecipazione di presenter Zumba nazionali, sia istruttori che Zumba Jammers, e coinvolgerà tutti gli appassionati di Zumba® per circa due ore. Gli istruttori si alterneranno sul palco per condurre una grande lezione aperta a tutti, anche a chi non ha mai provato, accompagnata dall’esibizione di tanti appassionati di Zumba .

Vogliamo sottolineare che tutte le persone impegnate nell’organizzazione e gli istruttori opereranno in maniera totalmente gratuita.

Alla guida della manifestazione sportiva ci sarà BEAT BALLET ASD con l’istruttrice Sara Cimatti, supportata dalla collega Giulia Arveda.

Domenica 9 luglio a partire dalle 17.30 si terrà in Piazza della Libertà a Bagnacavallo “E Bal de Paciug” MASTERCLASS ZUMBA A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e l’appoggio dell’Associazione Bagnacavallo Fa Centro. Sponsor della giornata Piadina Experience di Riccione e il gruppo musicale Funk Oil, che allieterà l’aperitivoorganizzato in collaborazione con Chiribilli.

Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme e allietare chi è stato meno fortunato di noi