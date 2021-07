A Santa Teresa una Casa della Carità per persone bisognose e una nuova mensa

Un nuovo centro di accoglienza per le persone più bisognose nella struttura di Santa Teresa a Ravenna: la Casa della Carità. È una delle novità annunciate oggi da monsignor Lorenzo Ghizzoni in occasione delle celebrazioni del patrono della città e della benedizione della prima pietra per il museo dedicato a don Angelo Lolli. Oltre al nuovo centro di accoglienza, già operativo, troverà sede sempre all’interno del complesso di Santa Teresa anche la nuova mensa per i bisognosi, che affiancherà nel proprio compito la mensa di San Rocco, entrando in servizio nei giorni di chiusura quest’ultima.