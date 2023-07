Mercoledì 5 luglio, ore 21:00, va in scena a Faenza, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, il concerto Europa Suite: un inno alla pace in cui sarà presentata in prima italiana la nuova composizione di Matteo Ramon Arevalos, Europa Suite, una suite per voce, flauto, violino, chitarra, elettronica e pianoforte, nata come messaggio di vicinanza culturale e di solidarietà al popolo ucraino. Ne sono interpreti il quartetto formato da Vanni Montanari al flauto, Roberto Noferini al violino, Donato D’Antonio alla chitarra e lo stesso Matteo Ramon Arevalos al pianoforte ed elettronica, insieme alla voce di Camilla Lopez. Il concerto fa parte di In tempo 2023, la rassegna musicale estiva organizzata dalla scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza.

Ispirata alla figura mitologica di Europa e alle danze delle tradizioni popolari dell’Europa dell’est, in particolare dell’Ucraina, con un testo che include un chiaro messaggio di pace e di sostegno per i popoli in guerra, Europa Suite è suddivisa in quattro tempi, preceduti da un prologo, collegati ai quattro elementi, Aria Acqua Terra e Fuoco, un riferimento comune a tutte le cosmogonie e un rimando ideale al concetto di Europa come spazio comune di culture e conoscenze. Le esecuzioni rievocano atmosfere materiche che costituiscono il nucleo della cosiddetta musica concreta, tipo di musica che attinge a suoni preesistenti nel mondo e li manipola (e in questo può considerarsi un antecedente della musica elettronica). Qui il compositore Matteo Ramon Arevalos ha registrato i suoni dei quattro elementi in vari luoghi dell’Emilia Romagna. Come i quattro elementi accomunano tutte le culture, così anche le parole dei capolavori letterari di Dante, Shakespeare, Lucrezio, Sofocle e Sicilo, interpretati da Camilla Lopez, intrecciano le suggestive melodie delle composizioni musicali evocando nel pubblico un senso di comunione che ben si confà all’intento di fondo della produzione targata ERF, ovvero il messaggio di pace.

Il progetto che ha debuttato a marzo 2023 in Polonia e Lettonia, è stato realizzato in co-produzione con gli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e di Cracovia e dall’Ambasciata d’Italia a Riga.

Matteo Ramon Arevalos è un pianista e compositore ravennate, con una vasta esperienza nel repertorio del ‘900 e nell’ambito della musica elettronica. Come pianista ha collaborato con diverse compagnie tra cui Fanny & Alexander, Masque Teatro, e performer come il leader degli Skiantos Roberto Freak Antoni. Ha realizzato colonne sonore per i film della regista ed editrice Elisabetta Sgarbi. Una carriera, la sua, votata alla sperimentazione e culminata nelle esibizioni da solista in giro per il mondo (Argentina, U.S.A. Francia e Russia) in progetti di musica contemporanea e spesso multidisciplinari come “Dante, un viaggio nella commedia” (2017) e “Azioni Beltrami” (2015) incentrato sull’opera del celebre matematico italiano. Vanni Montanari, flautista formatosi con grandi maestri internazionali come Conrad Klemm, Maxence Larrieu, Peter-Lukas Graf, Alain Marion e Aurele Nicolet, si è esibito in palchi italiani e internazionali, ottenendo diversi premi e riconoscimenti (come il 1° premio Città di Stresa). Ha collaborato con artisti come Shaefer Mahoney e Hidehiko Hinohara, e partecipa a vari progetti come il duo con Donato D’Antonio, con cui si è esibito nell’edizione ERF 2022 nel concerto Argentina y Oriente dedicato a un grande nome del tango come Astor Piazzolla. Donato D’Antonio, nato a Zurigo ma formatosi come chitarrista in Italia al conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, è musicista con esperienze in ambito classico ed etnico contemporaneo. Vanta numerose esibizioni sulla scena internazionale (sia da solista che con formazioni da camera) ed è Vicepresidente dell’ERF. Ha collaborato con strumentisti internazionali come Massimo Mercelli e Saša Dejanović. Si è esibito in concerti per radio (Rai Radio 3, Radio Nacion Argentina, RSI), e ha partecipato a progetti con scrittori, attori e performer (tra cui Freak Antoni). Roberto Noferini è violinista dagli esordi precoci quanto brillanti: ha debuttato a soli 12 anni, ed è stato spesso segnalato come uno dei violinisti più talentuosi della sua generazione. Ha vinto prestigiosi premi in concorsi nazionali e non. Collabora con vari artisti e formazioni da camera italiane. Camilla Lopez è attrice con esperienza in teatro e in progetti volti a valorizzare la Commedia dell’Arte. Fonda la compagnia “Fuochi” insieme ad Alice Merenda Somma e collabora con le compagnie Fanny & Alexander e Teatro Drammatico. Come cantante è parte del duo Lopez&Arevalos con Matteo Ramon Arevalos, con cui ha realizzato affascinanti progetti multidisciplinari come “Cielito Lindo; Teleion – Frammenti di musica antica greca” e “Tributo a Violeta Parra”, progetto in onore dell’omonima cantautrice e poetessa cilena con cui il duo ha debuttato alla Microscope Gallery di New York.

Prima del concerto, alle ore 19.45, sarà possibile partecipare a una visita guidata della sezione “Premio Faenza” ospitata all’interno del Museo Internazionale delle Ceramiche. Per partecipare alla visita occorre prenotare telefonando a ERF, tel. 0542 25747.