Sabato 10 ottobre 2020, in due turni (17:30 e 21:00), al Planetario di Ravenna sarà presente il Dott. Lucio Quadrani dell’Università di Bologna, Dipartimento di Fisica, Associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ci parlerà e ci mostrerà immagini dell’esperimento AMS.

“Il cacciatore di antimateria: l’esperimento AMS, sulle tracce della materia oscura”. L’esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) è un rivelatore di particelle operante come modulo esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Si tratta di un ambizioso laboratorio orbitante per la fisica delle particelle, delle dimensioni di un cubo di 3 metri di lato per un peso complessivo di 7,5 tonnellate, il cui scopo è studiare con precisione la composizione e l’abbondanza dei raggi cosmici nello spazio, in cerca di tracce di antimateria primordiale e materia oscura.

La collaborazione internazionale comprende 56 istituzioni di 16 paesi, con un contributo particolare dell’Europa (l’Italia ha partecipato attivamente e il Dott. Lucio Quadrani ha avuto un ruolo importante). Il collaudo dell’intero esperimento nella configurazione di volo è stato realizzato nei laboratori dell’European Space Research and Technology Centre (ESTEC) dell’ESA nei Paesi Bassi. Il rilevatore è stato mandato sulla ISS con l’ultimo Shuttle nel 2011.

La conferenza è molto interessante e l’argomento di grande attualità.

L’evento è organizzato e gestito da A.R.A.R., Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, che gestisce il Planetario di Ravenna in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: PLANETARIO DI RAVENNA

Viale Santi Baldini 4/a – 48121 Ravenna -tel. 0544 62534 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30

email: info@arar.it www.arar.it www.planetarioravenna.it

fb: A.R.A.R. – Associazione Ravennate Astrofili Rheyta

fb: Planetario di Ravenna