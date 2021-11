Mercoledì 17 novembre alle ore 20:30 nei locali della riunione Cattolica”E. Torricelli”di Faenza verrà presentato lo spettacolo “Il sogno di Dante”, già messo in scena dall’Associazione Culturale “Gli Accesi” nel 2016 e riproposto, in occasione del centenario dantesco, nel luglio del 2021 a Brisighella e nel settembre alla Biblioteca Comunale di Imola.

In un’atmosfera di sogno gli Accesi accompagnano il pubblico attraverso le tre cantiche della Commedia, seguendo il viaggio del poeta e proponendo inaspettati accostamenti musicali.

Con Manuela Ruggiero, Luciano Chiesi e Giovanni Tonelli.