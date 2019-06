Al Papeete Beach di Milano Marittima – dove da sempre sbocciano le mode – è stata inaugurata giovedì scorso la prima social beach italiana.

Si tratta di una spiaggia iconica, unica nel suo genere, ideata per vivere esperienze fotografiche creative e memorabili, perfette da condividere sui social.

Nel cuore della movida di Milano Marittima – nella leggendaria striscia di sabbia del Papeete Beach – per tutta la stagione estiva 2019, colorate installazioni e photo set circondati da palme sono pronti a fare da sfondo pop a selfie e boomerang.

Un’enorme coppa di gelato, piscine con glitter e fenicotteri e frutta gigante per un’estate tutta da instagrammare, grazie alle 6 installazioni oversize, disegnate per festeggiare il lancio di Logic Compact, ultimo arrivato della famiglia Logic, il brand distribuito da JTI (Japan Tobacco International).

Logic Compact è un vaporizzatore dalle dimensioni ridotte, che combina gusto, design e facilità d’uso, studiato per offrire una nuova esperienza di consumo. Disponibile in tre diversi aromi (mentolo, tabacco, berry-mint), il dispositivo è inoltre personalizzabile direttamente presso lo store sulla spiaggia, scegliendo tra oltre 20 fantasie e 4 colori.

Al Chiringuito è anche possibile rilassarsi, vivere la vaping experience e prenotare alcune attività speciali, perché la social beach è solo una parte del palinsesto di appuntamenti organizzati da Logic presso il Papeete Beach. Per tutta l’estate infatti si potranno assaporare cocktail creati ad hoc dai migliori mixologist, gustare speciali cene preparate dagli chef più in voga del momento e imparare tutti i segreti del perfetto scatto da pubblicare su Instagram grazie ai consigli di esperti fotografi.

Chi sono

JTI opera in oltre 130 paesi ed è uno dei maggiori produttori di tabacco e prodotti da vaping a livello internazionale. È proprietario di Winston, secondo brand di sigarette al mondo, e di Camel al di fuori degli Stati Uniti e detiene la maggiore quota di mercato per entrambi i brand. Tra i brand internazionali del gruppo figurano anche Benson & Hedges e American Spirit.

Con il brand Logic, riconosciuto a livello internazionale, JTI è anche uno dei principali player internazionali nel mercato delle sigarette elettroniche e dal 2011 è presente nel mercato del tabacco riscaldato con Ploom.

Con sede centrale a Ginevra, in Svizzera, JTI impiega oltre 45.000 persone in tutto il mondo ed è stata riconosciuta Global Top Employer per cinque anni consecutivi. JTI è membro del Japan Tobacco Group of Companies.