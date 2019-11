Cervia torna a Cremona in occasione della Festa del Torrone che ha visto la sua anteprima il 5 agosto sulla spiaggia con la presentazione del programma e l’annuncio della partecipazione cervese. Domenica Cervia sarà alla grande festa cremonese questo fine settimana per promuovere gli eventi delle festività di fine anno e in generale la località.

Ad “ingolosire” i potenziali turisti una degustazione no-stop di piadina romagnola al torrone di Cremona unita a momenti di animazione dedicati ai bambini. Continua il connubio fra le due città unite nel gusto, nella promozione e quest’anno anche dalla “Manualità”.

Presso la sala Decurioni del Palazzo Comunale è esposta già dall’apertura della festa la mostra “Manualità” di Maurizio Finotto già a MUSA museo del sale nella scorsa estate. In visione mestieri artigiani, perfettamente in tema con “Genio e Creatività” e fra i protagonisti i nostri salinari, le nostre sfogline e il nostro artigiano che realizza le tele stampate a ruggine, raccontati durante delle loro attività.

Insieme le immagini dei liutai cremonesi. Una mostra che sottolinea il legame fra le due città anche nel campo manuale-artistico.

All’evento collaborano le locali associazioni di categoria: CNA, Confartigianato, Assohotel – Confesercenti, Federalberghi – ASCOM, l’associazione Pro loco Riviera dei Pini, l’ufficio turismo del comune di Cervia e Cervia Turismo.