Frutta e verdura agevolano un’abbronzatura sana, naturale e proteggono la pelle dalle scottature. Il messaggio parte dal Mercato di Campagna Amica Ravenna che oggi dalle ore 10 alle ore 13, promuove il ‘Tintarella Day’ con i produttori agricoli che dispenseranno consigli utili ai consumatori perché l’abbronzatura perfetta inizia in campagna e a tavola!

In mostra (e ovviamente anche in vendita!) ortaggi e frutti di stagione ricchi di vitamina A e beta-carotene, quindi preziosi per combattere le alte temperature e per stimolare la melanina, barriera difensiva messa in atto dal nostro organismo per non farsi danneggiare dal sole. Gli agricoltori del Mercato, inoltre, distribuiranno succhi di frutta 100% naturali, utili per idratare il nostro corpo.

Tra consigli utili, curiosità per una tintarella a km0 e degustazioni di frutta fresca locale, i cittadini-consumatori potranno naturalmente fare una spesa buona, sana e locale (il mercato sarà regolarmente aperto già dalle ore 8.30).

LA TOP TEN DELLA TINTARELLA DELLA SALUTE – Vitamina A (*)

Carote 1200 Radicchi 500-600 Albicocche 350-500 Cicorie e lattughe 220-260 Meloni 200 Sedano 200 Peperoni 100-150 Pomodori 50-100 Pesche e nettarini 100 Cocomeri, fragole e ciliegie 10-40

(*) in microgrammi di Vitamina A o in quantità equivalenti di caroteni per 100 grammi