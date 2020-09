Questa mattina i clienti del Caffè Letterario hanno potuto fare una colazione davvero insolita. Tutti gli anni infatti le titolari del bar organizzano prima dell’inizio della scuola una colazione in pigiama come buon auspicio per l’inizio delle attività didattiche. Lunedì inoltre, in occasione del primo giorno di scuola, le brioches saranno offerte a tutti gli studenti.