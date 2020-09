Festa del volontariato: un’edizione speciale per premiare chi ha prestato aiuto durante il lockdown

Si è svolta questa mattina in piazza del Popolo la consueta festa del volontariato, in un’edizione speciale con un allestimento semplificato. Durante la manifestazione sono stati premiati tutti coloro che hanno svolto attività di volontariato in collaborazione con l’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza Coronavirus, soprattutto durante il lockdown. In tanti infatti durante quei mesi difficili hanno scelto di contribuire per aiutare chi si trovata in difficoltà, consegnando la spesa o i farmaci a domicilio oppure offrendo supporto telefonico. Tra i volontari premiati era presente anche Marco Forza, il ragazzo che a giugno ha subito un’aggressione mentre era impegnato a consegnare farmaci.