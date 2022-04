Domani, sabato 30 aprile, alle ore 10.30 presso gli spazi di Casa Dante, in via G. Da Polenta, 4 nuovo appuntamento della rassegna A spasso con Dante 2022 – Tenere altro viaggio dal titolo Bestiario Dantesco. Durante il laboratorio creativo verrà realizzato un piccolo quaderno illustrato per creare infinite creature immaginarie.

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Per info e iscrizioni

Tel: 0544 213371 interno 1 (dal lunedì al venerdì 10 – 17; sabato e domenica 14 – 18)

Tariffa: 6 € a bambino – genitori gratuito

Prenotazione obbligatoria

Biglietteria e punto di incontro: Museo Dante, via Dante Alighieri 2/A – Ravenna

Durata attività: 1 ora e 30 minuti

Per scoprire i prossimi appuntamenti: www.ravennantica.it