Annullata la Marcia della Pace, momento di ritrovo e preghiera in piazza San Francesco per tutte le comunità religiose e le autorità civili della città. Tutti insieme per chiedere il dono della pace, sia a livello locale, sia a livello globale, in una società oggi caratterizzata da fratture plurime. Tutto ruota attorno al messaggio di Papa Francesco in occasione della 55ª Giornata Mondiale della Pace: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”