Questa volta Marc Marquez corre più veloce della sfortuna e nonostante una partenza incredibile (il tear off del 93 finisce sotto la gomma posteriore appena prima del semaforo verde) lo spagnolo recupera dalla 13ª alla 1ª posizione trovando il terzo sigillo stagionale. Una prova maiuscola che consolida la terza posizione nel mondiale con 14 punti di vantaggio su Bastianini.

Difficile la gara di Alex Marquez che oggi correva con un long lap penalty da scontare. La quindicesima piazza finale è un punto che sa di poco, ma vale comunque la 12ª piazza mondiale con la top10 a pochissime lunghezze e ancora 3 appuntamenti da sfruttare. Next stop, Thailandia.

“Qui ci siamo giocati una gara importante con Martin e ci siamo divertiti. Questa vittoria ti da sicuramente fiducia e bisogna provare a consolidare questi risultati nelle ultime tre gare. In partenza ho dovuto togliere un tear off perché avevo una mosca enorme che mi copriva la visuale… e poi è successo quello che è successo. Da lì avevamo il ritmo per giocarci la seconda posizione: ci ho provato e quando sono arrivato a Jorge ho visto che era possibile”