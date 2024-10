La partita dei rimpianti. I Blacks recriminano per il ferro colpito negli ultimi secondi che poteva valere il supplementare e per non aver approfittato di un vantaggio di 15 punti, perdendo in casa di una Omegna che ha dimostrato tutto il proprio carattere e confermato di essere un’ottima squadra. Ai Raggisolaris resta dunque l’amaro in bocca per non aver chiuso la partita quando avrebbe potuto e per aver fatto rientrare la Paffoni, brava poi a ‘gasarsi’ minuto dopo minuto, ma anche per aver perso ben 16 palloni, troppi soprattutto in trasferta come ha sottolineato Garelli a fine partita. Resta comunque un più che positivo primo tempo e la reazione nel finale, due basi su cui lavorare dalla prossima settimana per preparare la trasferta a Fidenza di domenica 27 ottobre. Come abbiamo detto da settembre, i Blacks stanno crescendo giorno dopo giorno e lo confermiamo anche dopo la gara con Omegna.

Dopo un avvio di gara ai mille all’ora per entrambe le squadre, sono i Blacks a piazzare il primo allungo grazie alla tripla di Fragonara per il 14-7, canestro che costringe coach Eliantonio al time out. Vico firma il 14-9 poi serve allo scadere un assist al bacio per Fragonara, che da tre spara il 26-18, mettendo il punto esclamativo su un primo quarto davvero positivo. Omegna non ci sta e si affida a Paolin. E proprio la guardia suona la riscossa che porta i padroni di casa sul 30-30. I Blacks non perdono lucidità e grazie al gioco in transizione, frutto dei rimbalzi catturati, tocca il 47-35, andando all’intervallo sul 48-37.

Il secondo tempo inizia con Poletti che segna il 52-37, buon vantaggio ma non arriva il colpo del ko. Omegna mette in campo tutto quello che ha, e piazza un break 20-4 trovando il sorpasso con la tripla di Corgnati del 57-56. Da qui nasce un match punto a punto e intenso. Nel finale Stepanovic segna 6 punti consecutivi, ma Dincic da tre risponde per il 79-80 a 7’’ dallo scadere. Paolin dalla lunetta mette i liberi dell’82-79 e nelle mani dell’ala serba c’è il tiro del supplementare che però non va a bersaglio. Peccato, ma complimenti ad Omegna.

Paffoni Omegna – Blacks Faenza 82 – 79 (18-26; 37-48; 60-63)

PAFFONI OMEGNA: Mazzantini 9, Bellarosa ne, Paolin 15, Maruca, Ferraro 11, Corgnati 9, Balanzoni 7, Stepanovic 15, Tambwe, Misters 16, Terenzi ne. All.: Eliantonio

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 17, Calbini 12, Vico 6, Naccari, Zangheri 3, Poggi 12, Garavini ne, Dincic 12, Sirri ne, Cavallero 8, Fragonara 9. All.: Garelli

Arbitri: Scarfò – Riggio

Note. Parziali. Tiri da 2: Omegna: 18/32, Faenza: 18/35; tiri da tre: Omegna: 9/27, Faenza 12/30:; tiri liberi: Omegna: 19/29; Faenza: 7/12; Rimbalzi totali: Omegna: 37, Faenza: 40