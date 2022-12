Maria Cecilia Hospital di Cotignola e San Pier Damiano Hospital di Faenza, ospedali di GVM Care & Research, in collaborazione con il Gruppo Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza, uniscono le forze per portare un po’ di gioia ai bambini in difficoltà.

In vista del Natale 2022, dipendenti e cittadini sono invitati a donare un giocattolo nuovo o in buono stato per rendere più felici le Festività per i più piccoli.

Fino al 12 dicembre sarà possibile consegnare i doni presso due punti di raccolta: la Parafarmacia GVM di Maria Cecilia Hospital (1° piano) e la Reception di San Pier Damiano Hospital.

I giocattoli saranno consegnati all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Faenza che li distribuirà alle famiglie bisognose del territorio.