Nel corso del recente fine settimana, una squadra di volontari del Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha avviato una campagna di sensibilizzazione presso il Centro Commerciale ESP. L’obiettivo principale era educare sia giovani che anziani sui rischi associati all’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, sulla prevenzione degli incidenti domestici.

Grazie alla generosità della direttrice, che ha concesso gratuitamente uno spazio centralmente situato, è stato possibile allestire un punto informativo mobile.

I volontari hanno condiviso dati sulla salute a lungo termine legata all’abuso di alcol e sui pericoli immediati come l’intossicazione, l’incidente stradale e l’aggressività.

Numerosi visitatori si sono sottoposti volentieri al controllo del tasso alcolemico, semplicemente soffiando all’interno di un cono convogliatore del precursore etilometrico denominato “AlcoBlow® 10“, uno dei due apparecchi portatili patrimonio del Nucleo e già utilizzati la scorsa estate a Marina di Ravenna nella campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo moderato, responsabile e consapevole delle bevande alcoliche, che ha visto la adesione di 1611 persone.

Alcuni sono stati incoraggiati a valutare la propria condizione e a prendere decisioni consapevoli .

I partecipanti più anziani, inoltre, hanno ricevuto consigli pratici su come rendere le proprie case più sicure e ricevuto opuscoli illustrati con informazioni cruciali per la loro sicurezza. Queste includono:

Gestione sicura degli elettrodomestici e prevenzione di incendi.

Utilizzo corretto delle scale e prevenzione di cadute.

Sicurezza in cucina, evitando scottature e tagli accidentali.

Sorveglianza dei bambini per prevenire incidenti domestici.

L’azione diretta contro l’abuso di alcol e stupefacenti ha suscitato notevole interesse e apprezzamento, soprattutto tra i giovani. Per questo motivo, ha evidenziato il Presidente Isidoro Mimmi, verrà replicata in alcune scuole, dove verranno sottolineati i gravi rischi per la salute legati all’uso di droghe sintetiche. Queste sostanze, sempre più diffuse, stanno progressivamente sostituendo droghe tradizionali come cocaina ed eroina, principalmente per la loro facile reperibilità e il basso costo nel dark web.